Eşref Rüya yeni bölüm hangi gün, ne zaman yayınlanacak? Eşref Rüya 17. bölüm için geri sayım!

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya, yeni sezonunda da izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği dizinin 1 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan 16. bölümü izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, "Eşref Rüya yeni bölüm hangi gün, ne zaman yayınlanacak?" sorusuna cevap aranıyor.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşref Rüya dizisi, 2. sezonuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin yeni sezon bölümlerinde heyecan gitgide artıyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizide yeni bölümün yayınlanacağı tarih merak ediliyor.

Eşref Rüya'nın 17. bölümü, 8 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

EŞREF RÜYA 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, 16. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Dizide Eşref, Taylan'ın son nefesinde kendisini işaret etmesiyle şüpheli konumuna düşerken, Nisan içten içe yaşananları sorgulamaya başladı.

Bu bölümde Dinçer, Nisan ile Eşref’in arasını açmak için planını bir adım öteye taşırken, Gürdal’ın ortadan kaybolması ekip içinde endişeleri artırdı. Kadir ise Gürdal’ı kullanarak Eşref’i köşeye sıkıştırmayı planladı.

Eşref, bir yandan sevdiklerini korumaya çalışırken, diğer yandan kendisine yönelen şüphelerle mücadele etmek zorunda kaldı. Bütün bu gelişmeler, Eşref ile Nisan arasındaki güven bağını zedeleyerek ilişkilerini daha da karmaşık bir hale getirdi.

EŞREF RÜYA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Eşref Rüya dizisinin yapım ekibi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekimlerini sürdürüyor. Dizide özellikle modern ve lüks mekanlar, Boğaziçi kıyıları ve şehrin prestijli semtleri ön plana çıkıyor.

Dizide geçen sahneler genellikle Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy gibi İstanbul’un ikonik semtlerinde çekiliyor. Ayrıca bazı sahnelerde tarihi mekanlar ve Boğaz manzaraları tercih ediliyor.