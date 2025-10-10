Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kobra Murat kimdir? Şarkıcı Kobra Murat'ın hayatı ve müzik kariyeri

Kobra Murat kimdir? Şarkıcı Kobra Murat'ın hayatı ve müzik kariyeri

Kobra Murat kimdir? Şarkıcı Kobra Murat&#039;ın hayatı ve müzik kariyeri
Kobra Murat ismiyle ün kazanan şarkıcı Murat Divandiler’in hayatı ve müzik kariyeri kamuoyunun gündeminde. Sahne performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Kobra Murat, Roman müziğinin önde gelen simaları arasında yer alıyor. Peki, Kobra Murat Kimdir? İşte Kobra Murat hakkında merak edilenler.

Kobra Murat ismiyle magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren şarkıcı Murat Divandiler’in hayatı ve müzik kariyeri merak ediliyor. Peki, Roman müziği alanında çeşitli albüm ve şarkılar çıkaran Kobra Murat kimdir?

KOBRA MURAT KİMDİR?

Murat Divandiler, 1973 yılında İstanbul’un Balat semtinde doğdu. Roman kökenli bir aileden gelen Divandiler, asıl mesleği terzilik olmasına rağmen müzik ve sahne dünyasına yöneldi.

Kobra Murat, Roman müziğini modern pop ve oryantal ezgilerle birleştirerek çeşitli albüm ve şarkılar çıkardı. "Roman Show" albümü ile "Kalite" ve "Antalya Gaydası" gibi şarkılar müzik camiasında tanınır hale geldi.

Kobra Murat, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasında sıkça adından söz ettiriyor.

Evli ve üç çocuk babası olan Kobra Murat, ailesiyle birlikte İstanbul Balat’ta yaşıyor.

