Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı: Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

Kobra Murat, gerçek adıyla Murat Divandiler, renkli kişiliği ve enerjik sahne performanslarıyla tanınıyor. Roman havası denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kobra Murat, yıllardır sahne enerjisi ve eğlenceli kişiliğiyle biliniyor.

Sahne kostümlerindeki ışıltılı tarzı, mizahi anlatımı ve sempatik tavırlarıyla her yaştan dinleyicinin ilgisini çeken isim, son dönemde protez saç süreciyle magazin gündeminde yer almıştı.

DÜŞTÜĞÜ NOT GÜLÜMSETTİ

Ünlü şarkıcı son olarak takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Kobra Murat'ın gençlik yıllarına ait bu nostaljik paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşımına düştüğü şu not ise takipçilerini gülümsetti:

“32 sene evvelki Kobra Murat… Hey gidi yıllar hey gidi günler gençlik su gibi geçiyor hocaaamm. Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocaaamm. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar olsun hocaaamm.”

YORUMSUZ BIRAKMADILAR

Bazı takipçileri ise “Maşallah hocam…” , “Sen neymişsin be” , “Sayılara takılmayın, sizin ruhunuz genç” gibi yorumlarda bulundu.