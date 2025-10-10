Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı: Kızlar bana bakarken yere düşüyordu
Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, 32 yıl önce çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına ise "Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocam" şeklinde esprili bir not düştü.
Kobra Murat, gerçek adıyla Murat Divandiler, renkli kişiliği ve enerjik sahne performanslarıyla tanınıyor. Roman havası denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kobra Murat, yıllardır sahne enerjisi ve eğlenceli kişiliğiyle biliniyor.
Sahne kostümlerindeki ışıltılı tarzı, mizahi anlatımı ve sempatik tavırlarıyla her yaştan dinleyicinin ilgisini çeken isim, son dönemde protez saç süreciyle magazin gündeminde yer almıştı.
DÜŞTÜĞÜ NOT GÜLÜMSETTİ
Ünlü şarkıcı son olarak takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Kobra Murat'ın gençlik yıllarına ait bu nostaljik paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşımına düştüğü şu not ise takipçilerini gülümsetti:
“32 sene evvelki Kobra Murat… Hey gidi yıllar hey gidi günler gençlik su gibi geçiyor hocaaamm. Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocaaamm. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar olsun hocaaamm.”
YORUMSUZ BIRAKMADILAR
Bazı takipçileri ise “Maşallah hocam…” , “Sen neymişsin be” , “Sayılara takılmayın, sizin ruhunuz genç” gibi yorumlarda bulundu.