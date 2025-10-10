Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan işinden olmuştu, Acun Ilıcalı sahip çıktı

Türkiye’nin sevilen yarışma programı Survivor, yeni sezonda “Ünlüler - All Star” formatıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yarışmanın yeni sezon kadrosu yavaş yavaş netleşirken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, hem sosyal medya hesaplarından hem de katıldığı televizyon programları aracılığıyla sezonla ilgili merak edilen detayları paylaşmaya devam ediyor.

DUBLÖR MEHMET TAN SURVIVOR 2026’DA MI YARIŞACAK?

Yarışmanın ilk açıklanan ismi, Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan olmuş ve bu açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ilıcalı’nın son paylaştığı Survivor 2026 elemesine dair videoda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Kısa süre önce "Aile" dizisindeki dublörlük görevinden ayrıldığını açıklayan Mehmet Tan’ın görüntülerde bulunması herkesi şaşırttı. Bu durum Mehmet Tan’ın Survivor 2026 kadrosuna katılabileceği iddialarını güçlendirdi.

ACUN ILICALI’NIN VİDEOSUNA YORUM YAĞDI

Ilıcalı’nın son paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü. “Acun yine doğru ismi seçmiş”, “Dublörlükten Survivor’a”, “Bu sezon kadro gerçekten çok güçlü” gibi ifadelerle pek çok yorum yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Kıvanç Tatlıtuğ’un ‘Aile’ dizisindeki dublörlüğünü yaptığı sahneler nedeniyle gündeme gelen Mehmet Tan, eleştirilerin ardından yapım şirketi tarafından işten çıkarıldığını duyurmuştu. Tan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Kıvanç Tatlıtuğ'un doblörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi. Birçok sahne çektim, birçok yerden atladım, birçok sahneyi güzelleştirdim belki de. Yeri geldi sakatlandım ve bu sakatlığımın üstüne Türkiye üçüncüsü oldum. Biz dublörlerin güzel bir kazancı zaten yok. Hepimiz bir oyuncu olabilme hayaliyle bu işe başvuruyoruz. Ben de artık dublörlük yapmak istemiyorum. Bir gün olur da böyle bir şansım olursa kendi dublörlüğümü yapmak istiyorum.”



