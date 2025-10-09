19 ünlüye aynı soru… Uyuşturucu operasyonunda sorgu detayları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

19 ÜNLÜ İSME UYUŞTURUCU OPERASYONU

Operasyonda adı geçen isimler Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu olarak sıralandı.

SAĞLIK KONTROLLERİ TAMAMLANDI

Dün sabah erken saatlerde, ifade vermek üzere evlerinden alınan ünlü isimler İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edildi. Burada ifadeleri tamamlanan ünlüler, kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için önce Adli Tıp Kurumu’na, ardından da sağlık kontrolü amacıyla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan isimler daha sonra tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi ve ardından serbest bırakıldı.

AYRI ODALARDA TUTULDULAR

Ünlü isimlerin nezarethaneye alınmadığı, her birinin ayrı odalarda tutulduğu öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan ünlüler, buradan jandarma otobüsüyle ayrıldı.

BU SORULAR YÖNELTİLDİ

Ekol’ün haberine göre, yürütülen soruşturma çerçevesinde ünlülere sorulan sorular gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında tüm ünlü isimlere aşağıdaki sorular yöneltildi:

-Mesleğiniz nedir?

-Geçiminizi nasıl sağlarsınız?

-Uyarıcı ve uyuşturucu madde kullandınız mı?

-Facebook, Telegram gibi sosyal medyada uyarıcı madde paylaşımı, yeniden gönderme ya da alıntı gibi eylemlerde bulundunuz mu?

-Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan ortamda bulundunuz mu?

-Uyarıcı veya uyuşturucu madde sattığı bilinen biriyle görüştünüz mü? Para transferi yaptınız mı?

-Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan bir ortamda uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanan birine şahit oldunuz mu?

Tüm ünlülerin suçlamaları reddettiği belirtildi.