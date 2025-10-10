Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sakarya'da feci kaza! Göreve giden 2 jandarma şehit oldu

Sakarya'da otoyol üzerindeki köprüde sivil jandarma aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada göreve giden 2 jandarma şehit olurken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Vakıf Köprüsü'nde yaşandı. Sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen SUV araç ile otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

2 JANDARMA ŞEHİT OLDU

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar hurdaya dönerken, kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde sivil jandarma personeli oldukları öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki yaralanan 2 kişi de ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bölgede ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

