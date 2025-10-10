Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Silahlı kavgada can veren çocuğun annesi feryat etti: Allah da size bu acıyı yaşatsın!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Konya'da sokakta çıkan kavgada silahlar konuştu, mermi isabet eden 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken çocuğun acılı annesi, "Sen benim canımı aldın, Allah da sana bu acıyı yaşatsın" diyerek feryat etti.

Geçtiğimiz pazar günü saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'tan taksiyle geçen 3 kişi, kendilerine 'yan baktığı' iddiasıyla sokakta bulunan 19 yaşındaki N.K. ve 18 yaşındaki A.T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksiden inen ve sokakta dolaşan 3 kişiden 2'si yanlarında bulunan tabancayla N.K. ile A.T.'ye ateş etti. Olayda, N.K. ve A.T. ile bu sırada olay yerinde bulunan ve mermi isabet eden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaralandı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan şüpheliler Ferhat U. (22), Doğukan İ. (21) ve Ahmet A. (26) Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferhat U. (22) ve Doğukan İ. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ahmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÇIKMASIN ORADAN, SÜRÜNSÜN"

Cinayete kurban giden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın'ın ailesi ise olaydan sonra büyük üzüntü yaşadı. Olayın şokunu üzerinden atamayan aileden küçük çocuğun annesi gözyaşlarını tutamazken, babası Veysel Kaçın hiç konuşamadı.

Kucağında kaybettiği çocuğunun kıyafetleriyle gözyaşı döken anne Güneş Kaçın, "Benim yavrumu vurana sesleneceğim; 'Sen benim canımı aldın ya Allah da sana bu acıyı yaşatsın.' Ben devletten sadece ona ağırlaştırılmış cezanın verilmesini istiyorum. Hiç çıkamasın orada, sürünsün. Tek istediğim devletten bütün kim varsa bu işin içinde, sebep olan kimse, yardım yataklık yapan, kavgayı çıkartan sebep olan her kimse hepsinin içeri atılmasını istiyorum" diye konuştu. 

"AİLELERİ BİLE 'BAĞIMLILAR ZAPT EDEMİYORUZ' DEDİ"

Cinayete kurban giden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın'ın dedesi Zübeyir Turhan, "Ben evimde yatıyordum, kapımın önüne kadar silahla geldiler çocuğumu vurdular, serseriler. Bizim canımız yandı. Ben kanlı çocuğumu kendim elime aldım. Bizim devletimizden istediğimiz bu silahlar toplansın. Bizim canımız yandı. O serserilerin en yüksek cezayı almasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın. Bunlar mafya özentisi, cahil 3 tane genç. Anasıyla babasıyla görüştüm 'müptezelin, uyuşturucu bağımlısının teki biz zapt edemiyoruz' dediler. Ne yapalım o zaman, gitti masum yavrumuz gitti bizim. Bizim canımız yandı. Uyuşturucu almaya geliyorlar. Tamam polisimiz, yunuslarımız, amirlerimiz baş ediyor, geliyor kontrol ediyor ama daha fazla yapılsın. Ben de onlara yardımcı oluyorum, 25 yıllık mahallenin sakini olarak. İstediğimiz oradan uyuşturucu temizlensin, eski mahallemizi istiyoruz" şeklinde konuştu.

