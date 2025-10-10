Türkiye'nin konuştuğu cinayette katil beraatini istedi! Cezası belli oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 21 Mayıs'ta özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan iki çocuk annesi Eser Karaca'nın (42) çalıştığı birime gelen eski eşi Atilla Ayıntaplı (44), önce tartışma çıkarmış sonrasında ise yanında getirdiği pompalı tüfekle saldırmıştı. Karaca'yı kaçarken merdivenlerde sıkıştıran eski koca, peş peşe pompalı tüfekle ateş edip öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis zanlıyı kısa sürede yakalayarak tutuklanmasını sağlarken, Karaca'nın öldürülme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.

Zanlı hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savcı, esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayarak elde edilen tüm delillere göre sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1 d maddesine göre 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı, sanık hakkında cinayetten indirim uygulanmamasını, hemşire Ç.A.'ya yönelik de 'silahlı tehdit' suçundan ayrıca cezalandırılmasını talebini yeniledi.

Müşteki avukatı, ortada soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet olduğunu belirterek mütalaaya katıldıklarını söylerken, sanık avukatı katılmadıklarını, suçlamaları reddettiklerini söyledi.

"PES" DEDİRTEN SAVUNMA

Daha sonra savunması sorulan sanık Atilla Ayıntaplı, tutuklanma sürecinde verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Benim çocuğum gösterilseydi bu olaylar yaşanmazdı. Ben hastanede keşif yapmadım olaylar ani gelişti. Benim öldürme kastım yoktu. Mütalaayı kabul etmiyorum beraatımı istiyorum, ben 44 gün boyunca çocuğumu görmedim" diye konuştu.

KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU

Duruşmanın bittiğini bildiren mahkeme heyeti, sanık Atilla Ayıntaplı'ya eski eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Ç.A.'ya yönelik 'tehdit' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. Cinayet suçundan hiçbir indirim yapılmadığı da belirtildi.