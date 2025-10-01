Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da cinayet! Katil öldürmeden önce pusuda bekledi...

İstanbul'da cinayet! Katil öldürmeden önce pusuda bekledi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Beylikdüzü'nde işe giderken öldürülen 27 yaşındaki Akın Can Haberveren'in katili güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlının Haberveren'i öldürmeden pusuda beklediği anlar yer aldı.

Olay, dün sabah Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde yaşanmıştı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve bir dönem de amatör liglerde futbol oynadığı öğrenilen Akın Can Haberveren (27), işe gitmek istediği esnada kapısının önünde kendisini bekleyen motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğramış ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul'da cinayet! Katil öldürmeden önce pusuda bekledi... - 1. Resim

EVİN ÖNÜNDE PUSUYA YATTI

Katil zanlısının motosikletle evin önünde beklediği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının kafasındaki kaskla motosikletinin yanında etrafı izlediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Küresel Sumud Filosu’na karşı 600 asker! İsrail basını Türkleri hedef gösterdiABD'de kan donduran miras cinayeti! Annesini kazma ve kürekle öldürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eskişehir'de Tesla kontrolden çıktı! Bariyere saplandı     - 3. SayfaKontrolden çıkan Tesla bariyere saplandıEsrarengiz cinayette 'polis yeleği' detayı! Geniş çaplı soruşturma başlatıldı - 3. SayfaEsrarengiz cinayette 'polis yeleği' detayıMersin'de yaşlı çifti trafik kazası ayırdı: Feci şekilde can verdi! - 3. SayfaYaşlı çifti trafik kazası ayırdı: Feci şekilde can verdi!Isparta'da 71 suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı - 3. Sayfa71 suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandıSinop'ta piyasaya sahte altın süren çete çökertildi - 3. SayfaPiyasaya sahte altın süren çete çökertildiBitlis'te polisi şaşkına çeviren operasyon: Midelerinden kapsül kapsül uyuşturucu çıktı! - 3. SayfaMidelerinden kapsül kapsül uyuşturucu çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...