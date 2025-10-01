Esrarengiz cinayette 'polis yeleği' detayı! Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gece saat 01.30 sıralarında yaşanan silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İddialara göre; kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, araçla geldikleri cadde üzerinde yürüyen bir şahsa henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Başından vurulan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

POLİS YAZILI YELEK DİKKAT ÇEKTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaklaşık 30’lu yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerinde 'polis' yazılı yelek bulunan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, özel harekât polisleri bölgede güvenliği sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği alanda ve hayatını kaybeden kişinin üzerinde detaylı çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.