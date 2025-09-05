Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Arnavutköy’de aşk üçgeni dehşeti: Kuzenini vurdu, ortadan kayboldu

Arnavutköy’de aşk üçgeni dehşeti: Kuzenini vurdu, ortadan kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy’de iddiaya göre eski eşinin sevgilisi olan kuzenine kurşun yağdıran bir kişi, ortalığı kana buladı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Korkunç olay, Ömerli Mahallesi Mezarlık Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. 

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

İddiaya göre O.K, aracıyla seyir halinde olan kuzeni Ş.K.'nin (34) önünü kesti. Araçtan inen Ş.K. kaçmaya çalıştı. Bu sırada silahına sarılan O.K., iddiaya göre eski eşinin sevgilisi olan Ş.K.'ye defalarca kez ateş etti.

Arnavutköy’de aşk üçgeni dehşeti: Kuzenini vurdu, ortadan kayboldu - 1. Resim

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Ş.K. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Arnavutköy’de aşk üçgeni dehşeti: Kuzenini vurdu, ortadan kayboldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a sürpriz transfer: Anlaşma sağlandıAilesine not bıraktığı ortaya çıktı! 2 gündür kayıptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı var - 3. SayfaNevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı varKomşuları kokudan rahatsız olunca acı gerçek ortaya çıktı - 3. SayfaKomşuları kokudan rahatsız olunca acı gerçek ortaya çıktıİzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 103 kişi yakalandı - 3. Sayfaİzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 103 kişi yakalandıDüzce'de pat pat uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaDüzce'de pat pat uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı varKontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna daldı! Sürücü alkollü çıktı - 3. SayfaKontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna daldı!İstanbul'da acı olay: Kayıp olarak aranıyordu, cesedi asansör boşluğunda bulundu! - 3. SayfaKayıp olarak aranıyordu, cesedi asansör boşluğunda bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...