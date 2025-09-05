Arnavutköy’de aşk üçgeni dehşeti: Kuzenini vurdu, ortadan kayboldu

Korkunç olay, Ömerli Mahallesi Mezarlık Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

İddiaya göre O.K, aracıyla seyir halinde olan kuzeni Ş.K.'nin (34) önünü kesti. Araçtan inen Ş.K. kaçmaya çalıştı. Bu sırada silahına sarılan O.K., iddiaya göre eski eşinin sevgilisi olan Ş.K.'ye defalarca kez ateş etti.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Ş.K. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.