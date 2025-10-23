Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da kanlı gece! 3 kişi silahlı saldırıda öldürüldü

İstanbul'da kanlı gece! 3 kişi silahlı saldırıda öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde gece saatlerinde Mahir G. isimli şahıs, yolda yürüyen 3 kişiye kurşun yağdırdı. Vurulan 3 kişi hayatını kaybederken, yakalanan Mahir G.'nin 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Sancaktepe'de bulunan Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde yürüyen 3 kişi silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu şahıslar ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında 5 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

