İstanbul'da kanlı gece! 3 kişi silahlı saldırıda öldürüldü
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde gece saatlerinde Mahir G. isimli şahıs, yolda yürüyen 3 kişiye kurşun yağdırdı. Vurulan 3 kişi hayatını kaybederken, yakalanan Mahir G.'nin 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Sancaktepe'de bulunan Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde yürüyen 3 kişi silahlı saldırıya uğradı.
Saldırı sonucu şahıslar ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaçan şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında 5 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci