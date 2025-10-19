Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Esenyurt'ta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta 4 kişiye bir aracın içerisinden silahla ateş edildi. Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 240. Sokak’ta meydana geldi.

SOKAKTA BEKLEYEN GENÇLER KURŞUNA DİZİLDİ

Sokakta bekleyen D.E. (19), T.Ö. (19), U.G. (21) ve E.Ö. (21)’ye, plakası henüz öğrenilemeyen bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan D.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

