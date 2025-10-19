Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Düğünde kan aktı! Eline silah alan çocuk 5 kişiyi vurdu

Düğünde kan aktı! Eline silah alan çocuk 5 kişiyi vurdu

Düğünde kan aktı! Eline silah alan çocuk 5 kişiyi vurdu
Mersin'de 14 yaşındaki bir çocuk ailesi ile gittiği düğün salonu önünde babasıyla tartışan şahısları vurdu. Olayda yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken polis kaçan çocuğun peşine düştü.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Tarsus ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi Ertugrul Gazi Caddesi'ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi.

BABASI İLE TARTIŞAN 5 KİŞİYİ VURDU

İddiaya göre, H.E. ile husumetli olduğu bir grup arasında tartışma çıktı. Babası H.E. ile tartışanları gören İ.E. (14) tabanca ile ateş açtı. Olayda 5 kişi yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN ÇOCUĞU ARIYOR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan yaşı küçük şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Batman Çayı'nda cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu
