Türkiye Gazze'de sahaya indi! Yardıma ilk koşan ülke olduk

Gazze Şeridi’nde işgalci İsrail saldırılarının sebep olduğu büyük yıkımın ardından, bölgede hayat yeniden fi lizlenmeye başladı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze’nin yeniden inşası için sahaya indi. Temel hayat şartlarının yeniden sağlanabilmesi için çevre temizliği, yol açma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlayan İHH, ekiplerinin bölgedeki çalışmalarına dair görüntüleri paylaştı. Türk bayrakları ve İHH logoları taşıyan iş makinelerinin konvoy hâlinde Gazze sokaklarında ilerlerken, ekiplerin çalıştığı anlar izleyenlere umut oldu. İHH ekipleri, İsrail ordusunun ‘sarı hat’ta çekilmesinin ardından Gazze kentinin Tuff ah, Şucaiye ve Durç Mahallelerinde yıkılan binaların enkazını kepçelerle temizlemeye başladı. İHH’dan yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim 2023’ten bugüne kadar Gazze’de yapılan insani yardım çalışmalarında 3 milyar 346 milyon lira bütçe kullanıldı.

280 FİLİSTİNLİNİN NAAŞI ÇIKARILDI

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, savunma ekiplerinin çok zor şartlarda çalışmasına rağmen şu ana kadar 280 Filistinlinin naaşını çıkardıklarını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin son derece zor şartlar altında 7/24 presibiyle çalıştığını vurgulayan Basal, görevlerini yerine getirebilmek için gelişmiş ve büyük ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirtti. Basal “Uluslararası toplum, İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılmasına büyük özen gösterirken enkaz altında kalan binlerce Filistinlinin acısını görmezden geliyor. Yaklaşık 10 bin Filistinlinin naaşı iki yıldır enkaz altında yatıyor ve Kızılhaç’ın müdahalesini bekliyor” diyerek uygulanan çifte standardı eleştirdi.

70 MİLYON TONLUK ENKAZ

Gazze’deki hükûmetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 70 milyon ton enkaz bıraktığı belirtildi. Elinde 28 İsrailli rehinenin cesedi bulunan Hamas, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesle birlikte bunlardan 10’unu teslim etti. Geri kalan 18 ceset İsrail saldırılarında yıkılan binaların veya tünellerin içinde kaldı. Enkaz kaldırma çalışmaları, rehinelerin cesetlerinin bulunabilmesi için titizlikle yürütülüyor. Bununla birlikte İsrail’in iki yıl boyunca bombaladığı Gazze Şeridi’nde yaklaşık 20 bin patlamamış mühimmat da çalışmaların yavaş bir şekilde yapılmasına yol açıyoR.