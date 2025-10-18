Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes açıklaması! "İkinci aşama tamamlandıktan sonra..."

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’deki savaşın, devam eden ateşkesin ikinci aşamasının tamamlanmasının ardından sona ereceğini söyledi. Bu aşamanın, Hamas’ın silahsızlandırılmasını içerdiğini belirtti.

GAZZE'DE ATEŞKES SÜRECİ

Netanyahu, İsrail merkezli Channel 14 kanalına yaptığı açıklamada, “B aşaması Hamas’ın silahsızlandırılmasını, ya da daha doğru bir ifadeyle, Hamas’ın silahlarının elinden alınmasının ardından Gazze Şeridi’nin askerden arındırılmasını, kapsıyor” dedi.

“Bu süreç başarıyla tamamlandığında, umarım kolay bir şekilde olur ama değilse zor yoldan da olsa, savaş sona erecek” ifadelerini kullandı.

"TEKRAR ADAY OLACAĞIM"

Ayrıca Netanyahu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde başbakan adayı olacağını açıkladı.