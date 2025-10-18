Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes açıklaması! "İkinci aşama tamamlandıktan sonra..."

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AFP

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılması da dahil olmak üzere ateşkesin ikinci aşaması tamamlandıktan sonra Gazze savaşının sona ereceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’deki savaşın, devam eden ateşkesin ikinci aşamasının tamamlanmasının ardından sona ereceğini söyledi. Bu aşamanın, Hamas’ın silahsızlandırılmasını içerdiğini belirtti.

Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes açıklaması!

GAZZE'DE ATEŞKES SÜRECİ

Netanyahu, İsrail merkezli Channel 14 kanalına yaptığı açıklamada, “B aşaması Hamas’ın silahsızlandırılmasını, ya da daha doğru bir ifadeyle, Hamas’ın silahlarının elinden alınmasının ardından Gazze Şeridi’nin askerden arındırılmasını, kapsıyor” dedi.

“Bu süreç başarıyla tamamlandığında, umarım kolay bir şekilde olur ama değilse zor yoldan da olsa, savaş sona erecek” ifadelerini kullandı.

"TEKRAR ADAY OLACAĞIM"

Ayrıca Netanyahu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde başbakan adayı olacağını açıkladı.

