TBMM eski Başkanlarından, hukukçu Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusuna ilişkin "TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı verildiği takdirde, Sayın Cumhurbaşkanı’mız tekrar aday olabilir" açıklamasında bulundu.

AKİF BÜLBÜL ANKARA - TBMM eski Başkanlarından, hukukçu Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen “Anadolu Sohbetleri” programında medya temsilcilerine gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK’nın uzun süre önce fiilen bittiğini belirten Şentop, “Terör örgütlerinin Türkiye için bir tehdit oluşturmaktan çıkmasını istiyoruz. Bu bakımdan Türkiye’de bitmesi ama hemen sınır ötesinde risk oluşturmaya devam etmesi müsaade edilecek bir şey değil” dedi.

Mustafa Şentop: Yeniden adaylığa kapı kapalı değil

Terör örgütü mensuplarının affına yönelik bir soru üzerine Şentop, şunları kaydetti:

Bu teknik bir mesele. Bütün bir tabloyu görüp kaç kişi var, bunların işlediği suçlar nasıl nitelendirilir, buna bakılması lazım. İndirimin ötesinde bir daha benzer suçları işlememek adına bir süre tanıyarak, örneğin 5 yıl içinde suçları işlememe durumunda bir cezasızlık hâli olabilir. Muhtemel düzenlemeler eşitlik ilkesi açısından risk taşımamalı.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi noktasında anayasaya göre bir imkân olduğunu hatırlatarak, “TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı verildiği takdirde, Sayın Cumhurbaşkanı’mız tekrar aday olabilir. Dolayısıyla anayasayı değiştirme, iki dönem kuralını kaldırma gibi bir şeye ihtiyaç yok” diye konuştu.

