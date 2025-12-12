Galatasaray'da sezon başında 30 milyon avro bonservis bedeliyle Monaco'dan alınan Wilfried Singo, yalnızca beş maçta 90 dakika forma giydi.

Şampiyonlar Ligi’nde kasım sonu itibarıyla düşüşe geçen G.Saray, ilk 24’ün içine girmenin hesaplarını yapıyor. Frankfurt faciasının ardından üst üste üç maçı (Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax) kazandıktan sonra Union SG ve Monaco’ya yenilen sarı kırmızılılar Devler Ligi’nde kalan iki maçta Altetico Madrid ve M. City (d) karşılaşacak. Sakatlıkların etkisiyle düşüşe geçen Galatasaray’da en büyük hayal kırıklıklarından birisi de Fildişili oyuncu Wilfried Singo oldu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe 8 basamak yükseldi

YARISINDA O YOK

Osimhen’i 75 milyon avro bedelle kadrosuna katan G.Saray, Nijeryalı yıldızın ardından en büyük harcamayı ise Singo için yapmıştı. 30 milyon avroya alınan 24 yaşındaki oyuncu sakatlıklar yüzünden birçok maçı kaçırırken, ligde sadece iki, Şampiyonlar Ligi’nde ise üç maçta 90 dakika sahada kalabildi. G.Saray, bütün kulvarlarda toplam 21 maça çıkarken, Singo sadece 10 maçta forma giydi. Singo sakatlığı yüzünden Antalya, Başakşehir (kupa) ve Kasımpaşa karşılaşmalarında da forma giymeyecek.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Nijerya Milli Takımı'nda Osimhen kararı açıklandı

Haberle İlgili Daha Fazlası