Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Olay Bafra ilçesine bağlı Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. A.K. ile E.B. (17) ve E.E. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

2 KİŞİ POMPALI TÜFEKLE VURULDU

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, pompalı tüfekle E.B. ve E.E'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan E.B. ve E.E, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

