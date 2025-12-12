Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek korkuttu: Baygınlık geçirdi, riske edilmedi
Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç ekibi Brann'ı deplasmanda 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ikinci yarıda rakip oyuncuyla yaşadığı ikili mücadele sonrası kısa süreli bir baygınlık geçirdi.
Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann mücadelesinde çenesine aldığı darbenin ardından oyuna devam edemedi.
İSMAİL YÜKSEK KORKUTTU
Brann Stadı'nda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, ikinci yarıda rakip oyuncuyla yaşadığı ikili mücadelenin ardından bir anda yer kaldı.
Çenesine sert bir müdahale alan İsmail Yüksek, kısa süreli bir baygınlık geçirirken kulübeye değişiklik işareti yapıldı.
RİSKE EDİLMEDİ
Tedavinin ardından oyuna girmek istediğini söyleyen milli futbolcu, bir süre sahada kalsa da riske edilmeyerek oyundan alındı. İsmail Yüksek, yerini genç savunmacı Yiğit Efe Demir'e bıraktı.
