Suriye'de 40 yıl sonra bir ilk! Dünya Bankası ile imzalar atıldı
Suriye Dünya Bankası ile 40 yıl aradan sonra ilk projesini hayata geçiriyor. 146 milyon dolarlık bir hibeyle elektrik iletim hatlarının onarımı ve güçlendirilmesi kapsamlı bir proje gerçekleştirilecek.
Suriye, yaklaşık 40 yıl aradan sonra Dünya Bankası ile ilk ortak projeyi hayata geçirmek üzere elektrik iletim hatlarının onarımına ilişkin anlaşmanın son imza sürecini tamamladı.
İMZALARA ATILDI
Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektrik iletim hatlarının onarımı ve güçlendirilmesini kapsayan projenin son belgesinin imzalandığını duyurdu.
Berniye, projenin kredi değil hibe kapsamında finanse edildiğini belirterek, "Bu çalışma, özellikle Enerji Bakanlığının elektrik arzını güçlendirme yönündeki çabalarına destek sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.
Haziran ayında Dünya Bankası Yönetim Kurulu, Suriye'de elektrik iletim hatlarının onarımı için 146 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onaylamıştı.