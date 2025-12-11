Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Young Boys maçında bir kez daha penaltı kurtarmayı başardı.

Son dönemde Lille kalesinde performansıyla göz dolduran Berke Özer, bir kez daha penaltı atışı kurtardı.

Milli kaleci Berke Özer'in formasını giydiği Lille, UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaştı.

BEŞİNCİ KEZ PENALI KURTARDI

Karşılaşmada Fransız ekibinin kalesini koruyan Berke, Young Boys maçının 35. dakikasında Virginius’un penaltısını çıkardı.

Genç file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile karşılaştıkları maçta 3 kez tekrar edilen penaltıyı üst üste kurtararak gündem olmuştu.

PAOK maçında da bir penaltı kurtarışı yapan Berke, bu sezon beşinci kez penaltı kalesini gole kapattı.

