Husumetli aileler hastanede karşılaştı! Acil servis savaş alanına döndü
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, hastane acilinde karşı karşıya gelen husumetlilerin tekme tokat kavgası kameraya yansıdı.
Kavga, gece saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi acil servisinde çıktı. İddiaya göre arazi meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile fertleri, hastanede karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya, hastane güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayda yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş