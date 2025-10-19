Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Husumetli aileler hastanede karşılaştı! Acil servis savaş alanına döndü

Husumetli aileler hastanede karşılaştı! Acil servis savaş alanına döndü

- Güncelleme:
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, hastane acilinde karşı karşıya gelen husumetlilerin tekme tokat kavgası kameraya yansıdı.

Kavga, gece saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi acil servisinde çıktı. İddiaya göre arazi meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile fertleri, hastanede karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya, hastane güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

