Haberler > 3. Sayfa > "Gürültü yapmayın" dedi, ölümle bitti! Dayısını katleden yeğene 15 yıl hapis

"Gürültü yapmayın" dedi, ölümle bitti! Dayısını katleden yeğene 15 yıl hapis

&quot;Gürültü yapmayın&quot; dedi, ölümle bitti! Dayısını katleden yeğene 15 yıl hapis
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da kardeşleriyle beraber yanında yaşadığı dayısını bıçaklayarak öldüren M.O.B, gürültü kavgası sonucu cinayeti işlediğini söyledi. "Biz evde gürültü yapınca dayım elinde bıçakla odaya geldi, bize küfretti. Ben maktulü sürekli sakinleştirmek istedim" diyen katil zanlısı yeğene 15 yıl hapis cezası verildi.

Olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı.22 yaşındaki M.O.B. çıkan kavgada dayısını bıçaklayarak öldürdü. 

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanığın, iki kardeşi ve birlikte yaşadığı kadınla, dayısı Mehmet Tunç'un (41) Dervişler Mahallesi'ndeki evine yerleştiğini belirtti.

YUMRUK ATTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Tunç'un, 21 Nisan 2024'te gece saatlerinde evde gürültü yaptıkları gerekçesiyle yeğeniyle tartıştığını, kavga sırasında M.O.B'nin kendisine yumruk atan dayısını bıçakla öldürdüğünü ifade eden savcı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

M.O.B, savunmasında, Tunç'un kendisine saldırdığını iddia ederek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Biz evde gürültü yapınca dayım elinde bıçakla odaya geldi, bize küfretti. Ben maktulü sürekli sakinleştirmek istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde 21 Nisan 2024'te dayısı Mehmet Tunç'u bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.O.B. tutuklanmıştı.

