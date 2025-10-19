Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zonguldak'ta tüyler ürperten olay! Su kuyusunda kadın cesedi bulundu...

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta tüyler ürperten bir olay yaşandı. Çaycuma ilçesinde su kuyusunda kadın cesedi bulundu. Otopsi için morga kaldırılan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde bir su kuyusunda kadın cesedi bulundu.

Zonguldak'ta tüyler ürperten olay! Su kuyusunda kadın cesedi bulundu... - 1. Resim

HAYVAN OTLATMAYA GELEN VATANDAŞ BULDU

Bölgeye hayvan otlatmaya gelen vatandaşlar cesedi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta tüyler ürperten olay! Su kuyusunda kadın cesedi bulundu... - 2. Resim

