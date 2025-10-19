Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Zonguldak'ta hastaneyi alarma geçiren olay! 16 yaşındaki kız karın ağrısıyla gitti, ölü doğum yaptı

Zonguldak'ta hastaneyi alarma geçiren olay! 16 yaşındaki kız karın ağrısıyla gitti, ölü doğum yaptı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta karın ağrısı yaşayan 16 yaşındaki kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Kız ameliyata alınırken, bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşandı. İlçede yaşayan 16 yaşındaki B.T., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. 

Ancak yapılan kontrollerde B.T.’nin hamile olduğu ve doğum sancısı çektiği belirlendi. Acil olarak ameliyata alınan kızın bebeğinin anne karnında hayatını kaybettiği tespit edildi. Doğumun ardından hastane ekipleri B.T.’nin sağlık durumunu kontrol altına aldı.

OLAY JANDARMAYA BİLDİRİLDİ

Hastane yönetimi, yaşananlar üzerine durumu jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hastaneye gelerek inceleme başlattı.

B.T.'nin ifadesi alınırken, Cumhuriyet Savcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

