Hollanda hava sahasında kimliği belirsiz bir dron tespit edildi. Hollanda Savunma Bakanlığı, tespit edilen dron nedeniyle iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandığını aktardı.

Dronun bir süre sonra Hollanda hava sahasını terk ettiği ve acil bir tehdit oluşturmadığı ifade edildi. Öte yandan ülkedeki hava trafiği kesintiye uğramadı.

SAVAŞ UÇAKLARI HAZIR BEKLİYOR

Bakanlık, dronun radyo veya transponder aracılığıyla hava trafik kontrolüne kimliğini açıklamadığını ifade ederek, savaş uçaklarının 24 saat boyunca hazır beklediğini ve tanımlanamayan uçakları durdurmak için dakikalar içinde havalanabileceğini vurguladı.

Olayın ardından Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-35, Volkel Hava Üssü'ne geri döndü.

