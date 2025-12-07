ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı meselesinin birkaç ay içinde çözüleceğini açıklaması Atina’da ve Tel Aviv’de endişeye sebep oldu.

İsrail ve Yunan basını, Ankara’nın F-35’e sahip olma ihtimalinden dolayı yaşanan paniği şöyle gördü:

>> İsrail basınından Israel Hayom: Türkiye, İngiltere ve Almanya’dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı alıyor ve kendi millî muharip uçağı KAAN’ı geliştiriyor. NATO’nun en büyük ordularından birine sahipler. Bu satın alma ile güçlerine güç katacaklar.

>> Maariv: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın dostluğu çok güçlü. Barrack’ın açıklamaları da düşünüldüğünde yeni bir anlaşma çok yakında duyurulabilir. Türkiye, ‘altın anlaşma’ya doğru gidiyor.

F-35 savaş uçağı

>> Kanal 12: Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını edinmesinin önü açılıyor. Eğer bu anlaşma onaylanırsa İsrail’in için bölgede kritik bir tehdit teşkil edecek ayrıca hava üstünlüğü de bariz bir şekilde Ankara’da kalacak.

TEL AVİV VE ATİNA’YA BÜYÜK DARBE

>> Yunan medyasından Pentapostagma: Ülkemiz için kötü haber peş peşe geliyor. Hamlelerimizi her zaman en kötü senaryoya yani Türkiye’nin F-35’lere sahip olmasına göre planlamamız gerektiğinden ABD’den veya İsrail’den öncelikli olarak biz bu uçakları talep etmeliyiz. Çünkü Türkler, güvenli hava koridorları açarak düşman hava savunmasını çökertebilme yeteneğine sahip.

>> ProNews: Barrack’ın F-35 açıklaması Atina’da endişeye sebep oldu. Bu gerçekleşirse böyle bir hamle özellikle ABD’deki İsrail-Yunan lobisi için bir yenilgi olacaktır.

>> Europost: Eğer Türkiye, Barrack’ın da söylediği gibi F-35’lere kavuşursa bu hamlesiyle hem Yunanistan’a hem de İsrail’e büyük darbe vuracak. Ankara’nın hamlelerini garip bir şekilde sadece izlemekle yetiniyoruz.

