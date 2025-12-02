Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın küresel etkisi giderek büyüyor. İlk uçuşundan bu yana dünya savunma çevrelerini peşine takan KAAN, bu kez ABD basınında manşet oldu. National Security Journal, “F-35’i unutun, KAAN geliyor” başlığıyla Türkiye’nin havacılıkta yeni bir döneme girdiğini yazdı.

Türkiye’nin yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdiği andan itibaren yalnızca Ankara’nın değil, Washington’dan Pekin’e, Londra’dan Jakarta’ya kadar tüm savunma çevrelerinin diline düştü.

Bir zamanlar "gerçekleşmesi zor bir proje" olarak görülen KAAN, kısa sürede küresel güç dengelerini etkileyen bir dosya haline geldi. Artık sadece Türkiye’nin değil, uluslararası savunma piyasasının da en çok konuştuğu platformlardan biri.

Bu ilginin son halkası ABD’den geldi. National Security Journal, Türkiye’nin geliştirdiği KAAN için çarpıcı bir başlık attı:

"F-35’i unutun: Türkiye’nin TAI TF KAAN’ı geliyor"

ABD’nin ulusal güvenlik yayın organı National Security Journal, Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN’ı manşetine taşıdı.

Dergi, Ankara’nın projede ulaştığı aşamanın Washington’da yakından izlendiğini yazdı.

Derginin yazarı Jack Buckby, Türkiye’nin KAAN için Endonezya ile 48 uçaklık, yaklaşık 10 milyar dolarlık dev bir ihracat anlaşmasına imza atmasını, programın “artık tartışmasız biçimde bir gösteri projesi değil, küresel savunma sahnesine çıkmış gerçek ve ciddi bir güç” olduğunu kanıtlayan tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

"ARTIK GÖSTERİ PROJESİ DEĞİL, GERÇEK BİR RAKİP”

National Security Journal, KAAN için şu tespiti yaptı:

“Bu proje artık iddialı bir vitrin çalışması değil. Türkiye, beşinci nesil uçak pazarında ABD, Avrupa, Rusya ve Çin’e gerçek bir alternatif sunuyor.”

Dergiye göre anlaşmanın imzalanması, KAAN’ın gizli hava gücü isteyen Asya ülkeleri için güvenilir bir seçenek hâline geldi.

"F-35'TEN ÇIKARILMANIN ARDINDAN HIZLANAN PROJE"

F-35’TEN ÇIKARILMANIN ARDINDAN HIZLANAN PROJE

ABD basını, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle 2019’da F-35 programından çıkarılmasının, Ankara’yı kendi uçağını geliştirmeye zorladığını hatırlattı.

Haberde şu ifade yer aldı:

"F-35 programından atılmak, Türkiye’yi teknolojik bağımsızlığı bir zorunluluk olarak görmeye itti. KAAN projesi siyasi ve finansal olarak hızlandırıldı."

2028’de teslimat hedefi: Batı programlarına kıyasla agresif bir hız

Derginin analizine göre:

KAAN ilk uçuşunu 2024’te başarıyla tamamladı.

İlk teslimatlar için hedef 2028.

Bu takvim, “Batı’daki benzer projelerle kıyaslandığında oldukça hızlı”.

TAI’nin üretim hedefi, 2028 sonrası ayda iki uçak seviyesine çıkmak.

ABD MOTORU GEÇİCİ: TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZLIK İSTİYOR

Haberde KAAN’ın halen ABD’nin F110 motorlarını kullandığı, ancak Türkiye’nin nihai hedefinin 35.000 lb itiş gücünde yerli TEI-TF35000 motoru olduğu hatırlatıldı.

Dergi, motor konusunu “programın en kritik ekseni” olduğunu belirtti:

"Yerli motor 2032’den önce hazır olmayacak. Bu nedenle ilk KAAN filoları ABD motorlarına bağımlı olacak."

"TÜRKİYE İLK NON-ABD BEŞİNCİ NESİL İHRACATÇISI OLABİLİR"

Analizde en dikkat çeken cümlelerden biri şu oldu:

"Türkiye, KAAN’ı zamanında üretip teslim edebilirse, ABD dışı ilk büyük beşinci nesil savaş uçağı ihracatçısı haline gelebilir."

TÜRKİYE’NİN HEDEFİ: GELİŞEN PAZARLARDA F-35’E ALTERNATİF OLMAK

National Security Journal, Ankara’nın KAAN’ı yalnızca Türk Hava Kuvvetleri için değil, küresel pazar için konumlandırdığını yazdı.

Habere göre Endonezya anlaşması, "ilk büyük güven testi" oldu.

Türkiye, KAAN ile ABD – Avrupa – Rusya – Çin eksenine rakip bir pazar açmaya çalışıyor.

F-16 ve Eurofighter alımları ise “KAAN filoları hazır olana kadar köprü çözüm” niteliğinde.

F-35’TE PEŞ PEŞE KAZALAR, GÖZLERİ KAAN’A ÇEVİRDİ

Son 6 yılda 10 farklı kazaya karışan F-35 savaş uçakları, ABD’de ardı ardına yaşanan teknik arızalar ve düşüşlerle gündemdeki yerini koruyor. F-35 filosunda göreve hazır olma oranlarının %51’e düşmesi, bakım maliyetlerinin ise 1,58 trilyon dolara ulaşması; uzmanlara göre “ABD’nin en problemli savunma projesi” tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Tam da bu ortamda Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN, uluslararası basının dikkatini çekmeye devam ediyor.

ABD merkezli National Security Journal, KAAN’ı F-35’in en güçlü rakibi olarak nitelendirerek şu vurguyu yaptı:

“F-35’i unutun. Türkiye’nin KAAN programı geliyor ve küresel pazar için gerçek bir alternatif haline dönüşüyor.”

Derginin kıdemli yazarı Jack Buckby, özellikle Endonezya ile imzalanan 48 adetlik, yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat anlaşmasının, KAAN programının “sadece bir vitrin projesi değil, tamamen olgunlaşmış bir savunma platformu olduğunu kanıtladığını” söyledi.

F-35’İN GÜVENLİK SORUNLARINA KARŞI “YÜKSELEN YILDIZ” KAAN

Uzmanlar, F-35 kazalarının artmasıyla birlikte ülkelerin alternatif arayışına girdiğine dikkat çekiyor. Bu tablo içinde KAAN’ın:

5’inci nesil tasarımı,

yüksek manevra kabiliyeti,

süpersonik hızda hassas vuruş kapasitesi,

düşük radar görünürlüğü

ve 2028’de TSK envanterine girecek olması

nedeniyle uluslararası arenada F-35’e karşı “gerçek alternatif” haline geldiği yorumları yapılıyor.

Analistler, Türkiye’nin son yıllarda savunma alanında geliştirdiği teknolojik bağımsızlık yaklaşımının, KAAN’ı sadece bölgesel değil, küresel bir rekabet unsuru haline getirdiğini yineledi.

