Milli Muharip Uçak KAAN’a güç verecek yerli motorun tasarımı ortaya çıktı

Savunma Sanayii Başkanlığı, koordinasyonunda Millî Muharip Uçak KAAN’ın ihtiyaç duyduğu 35 bin lbf itki üretecek milli turbofan motoru TF35000’in tasarımı ortaya çıktı.

Türkiye’nin havacılık motorlarındaki en büyük atılımlarından birisi olarak nitelendirilen TF35000’in üzerine çalışmalar TEI ve TRMotor tarafından gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede yerli motor TF35000’in tasarımı TEI’nin resmi web sitesine eklendi.

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2030'DA ENVANTERE GİRECEK

Öte yandan, Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmesinin ardından, 2030’lu yılların başında envantere girmesi planlanıyor.