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Karşılamaya damga vuran ayakkabılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan görünce kendini tutamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Edi Rama tarafından karşılandı. Samimi karşılamaya, Rama'nın beyaz spor ayakkabıları damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah Arnavutluk'a gitti. Erdoğan'ı Tiran Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve beraberindeki elçilik heyeti karşıladı.

Karşılamaya damga vuran ayakkabılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan görünce kendini tutamadı - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada 47 ülke liderinin yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanları da zirveye katılacak.

Karşılamaya damga vuran ayakkabılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan görünce kendini tutamadı - 2. Resim

AYAKKABILARI DİKKAT ÇEKTİ

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, kameralara poz verdi. İki liderin yağmur altındaki buluşmasına ise Rama'nın beyaz spor ayakkabıları damga vurdu. Erdoğan'ın o anlarda ayakkabıları göstererek Rama'ya bir şeyler dediği görülüyor.

Karşılamaya damga vuran ayakkabılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan görünce kendini tutamadı - 3. Resim

Rama daha önce de uluslararası toplantılara spor ayakkabılarıyla katılmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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