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İlber Ortaylı öğrencilerle tartıştı! Sözü sloganlarla kesilince "Sus bakalım" diyerek tepki gösterdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarihçi İlber Ortaylı, senato üyesi olduğu Galatasaray Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız protestosu yapan öğrencilerle tartıştı. Sözü sık sık sloganlarla kesilen Ortaylı, bir öğrenciye "Sus bakalım, anlamıyorum Türkçeni" dedi.

Önceki gün Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak giden Nureddin Yıldız, protesto edilmişti. Çıkan olaylarda 97 kişi gözaltına alınmış, şahıslardan 6'sı tutuklanmıştı.

EYLEMLERİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NE TAŞIMAK İSTEDİLER

Bazı öğrenciler bu olayları Galatasaray Üniversitesi'ne taşımak isterken, üniversite içinde bulunan 'Medeniyet Kulübü' Yıldız'a karşı düzenlenen protestoları 'çirkin saldırı' olarak nitelendirdi. Tarihçi ve aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi'nin senato üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı eylemcilerle tartıştı.

İlber Ortaylı öğrencilerle tartıştı! Sözü sloganlarla kesilince "Sus bakalım" diyerek tepki gösterdi - 1. Resim

"SUS BAKALIM"

Öğrencilere sağduyulu olmaları yönünde çağrıda bulunan Ortaylı'nın sözleri, sloganlarla kesildi. Kendisine karşı yükselen seslere ise Ortaylı, ''Sus, bakalım. Önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum'' diyerek cevap verdi.

Sözlerine devam eden Ortaylı, ''Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum'' dedi.

İlber Ortaylı öğrencilerle tartıştı! Sözü sloganlarla kesilince "Sus bakalım" diyerek tepki gösterdi - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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