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Bir kent diken üstünde! Pazarlar kapatıldı, karantina uygulaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir kent diken üstünde! Pazarlar kapatıldı, karantina uygulaması başladı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şap hastalığı görüldü. Gelişmeler sonrası hayvan pazarı kapatılırken, ilçe genelinde karantina uygulanmaya başladı.

Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü, ilçede görünen şap hastalığı sebebiyle hayvan pazarının kapatıldığını duyuruldu.

SÜREÇ 14 MAYIS'TA BAŞLADI

İlçe genelinde şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulandığının ifade edildiği açıklamada, "14 Haziran tarihinde ilçemiz Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir yetiştiricimizin işletmesine hastalık şikayeti üzerine giden serbest veteriner hekim tarafından kurumumuza şap şüpheli bir hayvan olduğu ihbarı gelmesi üzerine 14 Mayıs'ta işletmeye gidildi.

Bir kent diken üstünde! Pazarlar kapatıldı, karantina uygulaması başladı - 1. Resim

25 MAHALLE, 15 KÖYÜ KAPSIYOR

Söz konusu işletmedeki hayvanda şap hastalığı belirtilerini açık bir şekilde gören resmi veteriner hekimler tarafından numune alma işlemi sonrası gerekli idari ve fenni işlemler başlatılmıştır. Hastalıklı hayvanı, hayvan satıcısından 3 hafta önce aldığını söyleyen vatandaş, hayvanın il dışından geldiğini söylemiştir. Karantina uygulaması kapsamında mevcut Tosya Hayvan Pazarı hastalık sönüşüne kadar kapalı kalacaktır. Ayrıca karantina 25 merkez mahalle ile 15 köyü kapsamaktadır" ifadelerine yer verildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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