Termometreler 0 dereceyi gördü, lapa lapa kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Mayıs 2025 08:45 - Güncelleme: 16 Mayıs 2025 08:58 - Güncelleme:

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Van'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Mayıs ayının ortalarında lapa lapa kar yağan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde bazı sürücüler zor anlar yaşadı. İlgili Haber ‘Gram’ yeniden 4 bin TL’yi aştı! Altın fiyatlarında düşüş bitti mi? SICAKLIK 0 DERECEDE Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı yolda yokuşu çıkmakta zorlanan sürücüler, karın hemen erimesiyle yollarına devam ettiler. Şehir merkezinde termometreler 16 dereceyi gösterirken, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise sıcaklık 0 dereceye düştü.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar