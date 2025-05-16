‘Gram’ yeniden 4 bin TL’yi aştı! Altın fiyatlarında düşüş bitti mi?

Altın fiyatlarında son dakika! 16 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4.015 TL ve ons altın 3.215 dolardan güne başlıyor. ABD’den gelen ekonomik veriler ve Rusya-Ukrayna ateşkesine dair belirsizlikler, dün 3.120 dolara kadar gerileyen ons altında tepki alımlarını destekledi. 3.200-3.250 dolar bandını ilk destek ve direnç olarak öne çıkaran analistler; altının bir süre haber akışına bağlı olarak dalgalı ancak yatay seyirde ilerleyebileceği görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir hafta geride kalıyor. ABD ve Çin arasındaki tarifelerin düşürülmesinin ardından, ticaret savaşlarına yönelik endişeler yatıştı. Böylece altında kâr satışları hızlandı ve ons fiyatı dün 3120 dolara kadar gerileyerek, son 5 haftanın dibini gördü.

Ardından ABD’den gelen ekonomik veriler ve jeopolitik risklerde belirsizlik, altında tepki alımlarını da destekledi. Ons fiyatı bugünkü işlemlerde 3.252 dolara kadar yükseldi. Sabah saatlerinde ise işlemler 3.215 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. Altında haftalık değer kaybı bu sabahki fiyatlamalar itibarıyla yaklaşık %-3,35 olarak gerçekleşiyor.

ABD’DEN KRİTİK VERİLER

Dün ABD’den gelen ekonomik veriler, FED’e dair “güvercin” beklentilerin artmasını beraberinde getirdi. Philadelphia FED İmalat Endeksi nisanda -4,0 ve New York FED Empire State İmalat Endeksi -9,2 gelerek, ülkede imalat aktivitesinin “daralma” bölgesinde kalmaya devam ettiğini gösterdi.

ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) geçen ay beklentinin oldukça altında kaldı. Nisanda ÜFE, %0,3 artış tahminine karşılık %-0,5 gerileme kaydetti. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş üretim maliyetlerini de aşağı çekti ve bu durum, enflasyonist baskının hafiflediğine işaret etti.

İmalat ve ÜFE cephesinden gelen sinyaller ABD’de faiz indirimine de “yeşil ışık” yaktı. Altın fiyatları da buradan destek buldu.

RESESYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Bu arada altın fiyatlarında haftanın ilk yarısında sert düşüşe sebep olan ABD-Çin ticaret anlaşmasının ardından, resesyon öngörülerinde de gerileme yaşandı. Goldman Sachs, ABD’de resesyon ihtimalini %45’ten %35'e düşürdü. Beklentilerde düzelme ile birlikte FED’den bu yıl faiz indirimi tahminleri ise 2 adede kadar düştü.

Tarifeler ilk açıklandığında küresel piyasalarda meydana gelen çalkantının ardından FED’den indirim beklentisi 4 adede kadar yükselmiş, altın fiyatları bu öngörülerden de destek bulmuştu.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Jeopolitik riskler tarafında bu haftanın sıcak gündemini Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmeleri oluşturdu. Bugün İstanbul’da gerçekleşecek görüşmeler öncesinde gelen ilk mesajlar, sürecin “biraz daha uzun sürebileceği” izlenimini artırdı ve piyasalarda belirsizliğe işaret eden bu durum, dün “güvenli liman” alımını destekleyerek altın fiyatlarında yükselişi tetikledi.

16 MAYIS 2025 GRAM ALTIN FİYATI

İç piyasalara bakıldığında spot piyasada işlem gören 16 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4.030 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda işlemler 4.070 – 4.120 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın satış fiyatı da ilk işlemlerde 6.725 TL’den gerçekleşiyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler ons altında 3.200 doların yeniden ilk destek konumuna geçtiğini belirterek, daha aşağıda da 50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 3.150 dolar ve 3.120 dolar seviyelerine dikkat çekiliyor.

Yukarıda ise 3.250 dolar ilk direnç olarak kendini gösteriyor. 3325 dolar seviyesi ise ana direnç olarak gösteriliyor. Analistler, altının bir süre destek ve direnç bölgeleri arasında, haber akışına da bağlı olarak dalgalı ancak yatay bir seyirde ilerleyebileceği görüşünü dile getiriyor.