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Dolar ve euro haftayı nasıl kapatıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dolar ve euro haftayı nasıl kapatıyor?
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! 16 Mayıs 2025 dolar fiyatı haftanın son işlem gününe 38,84 TL ve euro fiyatı da 43,50 TL’den başlıyor. Dolarda haftalık bazda sınırlı prim yaşanırken, euroda %0,35 değer kaybı öne çıkıyor. Hafta boyunca %49’a yakın gerçekleşen gecelik faizler TL’ye destek olmaya devam ederken; TCMB’nin rezervlerinde 7 hafta sonra yükseliş yaşandı ve CDS risk primi de yeniden 300 sınırına doğru geriledi. 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta daha geride kalıyor. Bu hafta içeride veri takviminde mart ayı cari işlemler dengesi takip edildi. TCMB tarafından açıklanan verilere göre cari denge mart ayında 4,1 milyar dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını da bu hafta açıkladı. Buna göre merkezi yönetim bütçesi nisanda 174 milyar 714 milyon lira açık verdi. Ocak-nisan döneminde çık, 885 milyar 531 milyon lira oldu. Bugün TCMB tarafından ‘Mayıs Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçları da açıklanacak. Ayrıca TÜİK, nisan ayı konut satış istatistiklerini duyuracak.

AKÇAY’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bu hafta Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) toplantısında önem mesajlar verdi. Enflasyon konusunda "başarısızlık hikayesinin" gerçekçi olmadığını ve dezenflasyon sürecinin doğru ilerlediğini vurgulayan Akçay, "Para politikası ne kadar sıkı olursa, dezenflasyon hikâyesi de o kadar inandırıcı olacaktır ve büyümeye etkisi de o kadar az olacaktır" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, enflasyonda belirgin düşüş gerçekleşene kadar sıkı para politikasının da devam edeceği yönündeki algıları kuvvetlendirdi.

REZERVLER ARTTI, CDS GERİLEDİ

Bu hafta boyunca da gecelik faizler %49 seviyesine yakın gerçekleşti. TCMB’nin rezervlerinde ise 7 hafta süren düşüş serisi son buldu. Merkez Bankasının toplam rezervleri 9 Mayıs ile biten haftada 5 milyar 811 milyon dolar arttı ve 144 milyar 343 milyon dolara çıktı. Türkiye’nin CDS risk prim de tekrar 300 sınırına kadar geriledi.

16 MAYIS 2025 DOLAR VE EURO FİYATI

İç gündemde bu gelişmeler yaşanırken, kurlar tarafında gerçekleşen fiyatlamalara bakıldığında;

-Bankalar arası piyasada işlem gören 16 Mayıs 2025 dolar fiyatı 38,82 TL’den güne başlıyor. Haftalık bazda dolarda %0,20 gibi oldukça sınırlı bir prim yaşanıyor.

-Euro’da ise ilk işlemler 43,50 TL’ye yakın seviyelerde gerçekleşiyor. Euro fiyatında haftalık bazda %0,35 değer kaybı öne çıkıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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