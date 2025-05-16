Akaryakıt fiyatına indirim var mı? Petrolde İran iyimserliği!

Bu hafta 66,75 dolarla zirve yapan Brent petrol, ABD ve İran’dan, nükleer müzakerelere ilişkin pozitif mesajlar gelmesiyle birlikte düşüşe geçti. Dün en düşük 63,47 doları test eden Brent fiyatı bugün 64,65 dolara yakın seyrini sürdürüyor. İç piyasalarda sektör temsilcileri, 65 doların altında kalıcılık halinde akaryakıta da sınırlı indirimlerin gelebileceği beklentisini paylaşıyor. İstanbul’da benzinin litresi 46,78 TL ve mazotun litresi 46,05 TL’den satılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la nükleer görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Trump, bazı engellere rağmen Washington'un İran ile uzun süredir devam eden nükleer anlaşmazlığı çözmek için bir anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Trump, Katar'da yaptığı açıklamada, "İran ile uzun vadeli barış için çok ciddi müzakereler içindeyiz. Onların başarılı ve büyük bir ülke olmasını istiyorum ama nükleer silaha sahip olamazlar, tek sorun bu" dedi.

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İRAN’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan İran lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani ise, ekonomik yaptırımların kaldırılması şartıyla ABD ile nükleer anlaşma yapmaya hazır olduklarını söyledi. NBC News'e konuşan Şemhani; yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ortadan kaldıracaklarını, sivil kullanım için düşük düzeye çekeceklerini ve uluslararası gözlemcilerin de bu süreci denetlemesine izin vereceklerini belirtti.

GÜNDE 1 MİLYON VARİL

Söz konusu gelişmeler petrol fiyatları üzerinde de etkisini gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde %1,89 geriledi ve 64,53 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemler de 64,65 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. Analistler, nükleer anlaşma halinde İran'ın petrol ihracatının günde 1 milyon varile kadar artacağını öngörerek, böyle bir arz artışının da fiyatlar üzerinde baskı oluşturacağına dikkat çekiyor.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERESİ

Petrolde dün en düşük 63,47 dolar seviyesi test edilmişti. Ancak Ruysa-Ukrayna ateşkes görüşmelerinin devlet başkanları düzeyinde gerçekleşmeyecek olmasının arından, piyasada belirsizlik de arttı ve petrolde sınırlı bir tepki gözlemlendi. Enerji piyasalarında, Karadeniz’de ateşkes halinde Rus petrolünün de sisteme dahil olacağı spekülasyonu yapılıyordu.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Petrolde son iki günde yaşanan düşüşün ardından dikkatler iç piyasaya çevrildi. Bu hafta benzinin litre fiyatına 1,47 TL ve motorinin litresine 1,82 TL zam gelmişti. İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 46,78 TL’ye ve motorinin litresi de 46,05 TL’ye yükselmişti. Sektör temsilcileri, Brent fiyatının 65 doların altında kalıcı olması halinde akaryakıt fiyatına da sınırlı indirimlerin gelebileceği beklentisini paylaşıyor.