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Eski FBI Direktörü, Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Eski FBI Direktörü, Trump&#039;a suikast çağrısı yapmakla suçlanıyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'i Başkan Donald Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçladı. Noem, 'uygun şekilde karşılık verilecek' dedi.

Eski FBI direktörü, sosyal medya hesabından, sahilde kumların üzerine deniz kabuklarıyla yazılmış "86 47" sayılarının fotoğrafını "Sahil yürüyüşünde karşılaştığım ilginç bir deniz kabuğu dizilimi." notuyla paylaştı.

"UYGUN ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK"

Paylaşımını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldıran Comey'e İç Güvenlik Bakanı Noem'den cevap geldi. Comey'i Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçlayan Noem, "İç Güvenlik Bakanlığı ve Gizli Servis bu tehdidi araştırıyor ve uygun şekilde karşılık verecek." ifadelerini kullandı.

SAYILARIN ANLAMI DİKKAT ÇEKTİ

Askeri terminolojide 86, birini ortadan kaldırmak veya bir şeyin görevine son vermek anlamına geliyor. 47 sayısının ise ABD'nin 47'nci başkanı Trump'a işaret ettiği düşünülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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