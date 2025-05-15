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12 bin kişiye istihdam sağlayacaktı! Trump'ın hamlesi sonrası 50 milyar dolarlık yatırımı iptal edecekler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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12 bin kişiye istihdam sağlayacaktı! Trump&#039;ın hamlesi sonrası 50 milyar dolarlık yatırımı iptal edecekler
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche, Trump'ın son hamlesi sonrası 12 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak olan ABD'deki 50 milyar dolarlık yatırımını askıya alabileceğini duyurdu.

İlaç devi Roche, ABD Başkanı Donald Trump'ın hamlesi sonrası ABD'deki dev yatırımı askıya alabileceklerini duyurdu. İsviçre merkezli şirket, Trump’ın reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek için yürütme emrini yürürlüğe koyması halinde planlanan ABD yatırımlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağını belirtti. 

50 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI AÇIKLADILAR 

Roche geçtiğimiz ay ABD'ye 50 milyar dolarlık yatırım planını açıklamıştı. Söz konusu yatırım ile ABD'de 12 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak. 

12 bin kişiye istihdam sağlayacaktı! Trump'ın hamlesi sonrası 50 milyar dolarlık yatırımı iptal edecekler - 1. Resim

TRUMP'IN HAMLESİ SONRASI YATIRIMI ASKIYA ALABİLİRLER 

Trump pazartesi günü ilaç üreticilerinden gönüllü olarak fiyatlarını düşürmelerini isteyen bir yürütme emri imzaladı. Bu gelişme üzerine Roche sözcüsü, kararın yürürlüğe girmesi halinde 50 milyar dolarlık yatırımı askıya alabileceklerini duyurdu. 

12 bin kişiye istihdam sağlayacaktı! Trump'ın hamlesi sonrası 50 milyar dolarlık yatırımı iptal edecekler - 2. Resim

İŞTEN ÇIKARMALARA YOL AÇACAK 

Roche, 2025 yılında yürütme emrinin işletmeler üzerinde bir etki oluşturmasını beklemiyor ancak bunun ABD’nin dünyanın önde gelen ilaç ve sağlık ekosisteminin konumunu ve ekonomik büyümeyi zayıflatacağını ayrıca ABD’de işten çıkarmalara yol açacağını söylüyor.

Dünyada ilaçlara en çok para ödeyen ülke ABD, inovasyonu teşvik ediyor ve sektörün büyümesini sağlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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