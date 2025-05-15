Altında düşüş nereye kadar? Alım fırsatı geldi mi? Uzman isim, seviye vererek uyardı!

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 15 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 3.925 TL ve ons fiyatı 3.150 dolardan güne başlıyor. ABD ve Çin arasındaki tarife krizinin çözülmesi ve Hindistan-Pakistan krizinin büyümemesi ile hızlı gerileyen altın fiyatlarında dikkatler, Rusya-Ukrayna ‘ateşkes’ görüşmelerine çevrildi. Ekonomist Filiz Eryılmaz “Ons, en kötü senaryoda 2950 doları görebilir ancak 3200 doların altındaki her bölge kademeli alım fırsatıdır” diye konuştu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki tarife krizinin “kısa vadede” çözülmesi ve Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimin de büyümemesi üzerine hızla düşüşe geçmişti. Dünkü işlemlerde kritik 3.200 dolar desteğinin altına sarkan ons altında düşüş bugün de devam ediyor. Dikkatler İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna heyetlerinin “ateşkes” görüşmelerine çevrildi.

15 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı bugün de ilk işlemlerde %0,90 değer kaybederek 3.150 dolara kadar geriledi.

İçeride ise 15 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 3.925 TL’den güne başlıyor. Fiziki gram fiyatı ise 3.990 – 4.040 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın satış fiyatı da sabah 6.605 TL’den gerçekleşiyor.

Yatırımcılar, “altın fiyatlarındaki düşüş nereye kadar devam edecek” ve “son düşüşler alım fırsatı mı” gibi soruların cevaplarına odaklanırken, uzmanlardan kritik uyarılar geliyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

ABD ve Çin arasındaki 90 günlük “tarife ateşkesi” sonrasında ne olacağının bilinmediğini, merkez bankalarının bir yandan altın almaya devam ettiğini ve Çin başta olmak üzere Asya tarafında son düşüşte ciddi bir satış gelmediğini aktaran ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; bu sebeplerle ons altında çok daha ciddi bir düşüş beklemediğini söyledi.

Eryılmaz, Rusya-Ukrayna ateşkes beklentilerinin ilk görüşmede karşılanmaması halinde ise altın fiyatlarında tepki alımları için uygun bir zemin oluşabileceğini aktardı.

‘ONS’ VE ‘GRAM’DA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında en kötü senaryoda “2950 dolara kadar düşüş” yaşanabileceğini belirten Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Yukarı yönlü güçlü bir ralli de beklemiyorum. Birkaç ay boyunca haber akışına bağlı olarak ons altında 2950-3500 dolar bandında, gram altında ise 3680-4305 TL arasında gidip gelen bir süreç yaşanabilir” görüşünü dile getirdi.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ, ALIM FIRSATI MI?

Orta ve uzun vadeli yatırımcı için altın fiyatlarında her geri çekilmenin alım fırsatı olabileceğini aktaran Doç. Dr. Eryılmaz; “3200 doların altı, kademeli alım için uygun bölge gibi gözüküyor. En iyi alım bölgesi ise 2950-3050 dolar bandı olabilir. Gram tarafında da en iyi alım fırsatı 3750-3800 TL bölgesinde oluşabilir. Ancak fiyatların bu banda kadar gerilemesini beklemek istemeyen yatırımcılar birikimlerini bölerek, parça parça alım yapabilirler, böylece en uygun maliyete de ulaşabilirler” dedi.

Eryılmaz, kısa vadede ons altında 3360 doların üzerinde bir tutunma görülmediği sürece, kalıcı bir yükseliş ve yeni zirvelere doğru hareketlenmenin beklenmemesi gerektiğini de bildirdi.