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Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Başrolde Trump! 4 günde 4 trilyon dolar...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Başrolde Trump! 4 günde 4 trilyon dolar...
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi ziyaret etti. Suudi Arabistan’la tarihin en büyük silah anlaşmalarından birini imzalayan Trump, Katar’da Boeing’in 160 uçaklık, 200 milyar dolarlık satışını duyurdu. ABD Başkanı BAE’de yaptığı açıklamada Körfez Turu'nu “rekor gelirli” olarak niteledi, "Dört veya beş günde toplam 3,5-4 trilyon dolar toplayabilecek bir tur daha önce hiç olmadı." ifadelerini kullandı.

İkinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı gezisini Körfez ülkelerine yapan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ve Katar'a, bugün ise BAE'ye ziyaretlerini gerçekleştirdi.

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TARİHİN EN BÜYÜK SİLAH ANLAŞMASI İMZALANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’la tarihin en büyük silah anlaşmalarından birine imza attı. 142 milyar dolarlık savunma sanayii ürünü satışını kapsayan anlaşma, stratejik ortaklık belgesiyle resmileşti. Başkent Riyad’daki Yemame Sarayı’nda heyetler arası ve ikili görüşmenin ardından Trump ile Bin Selman, Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi’ni imzaladı.

Söz konusu anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında; adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanların bulunduğu bildirildi. Toplantı gündeminde Gazze, İran ve Ukrayna gibi uluslararası dosyalar da vardı ancak asıl hedef ekonomik anlaşmalardı. 

Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Başrolde Trump! 4 günde 4 trilyon dolar... - 2. Resim

200 MİLYAR DOLARLIK TARİHİ ANLAŞMA 

Orta Doğu turu kapsamında dün Katar'a giden ABD Başkanı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüştürme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından iş birliği anlaşmalarına geçilen törende Trump, Boeing firmasının Katar’a 160 uçak satışı konusunda 200 milyar dolarlık tarihi bir anlaşma yaptığını açıkladı.

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Katar'ın ABD'deki savunma yatırımları da vurgulanırken, önde gelen iki ABD'li savunma şirketinden teknolojik askeri teçhizat tedarikini güvence altına aldığı bildirildi.

Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Başrolde Trump! 4 günde 4 trilyon dolar... - 4. Resim

''4 GÜNDE 4 TRİLYON DOLAR''

Trump, BAE'de düzenlediği basın toplantısında Körfez Turu’na ilişkin olarak "Bu rekor bir tur. Dört veya beş günde toplam 3,5-4 trilyon dolar toplayabilecek bir tur daha önce hiç olmadı" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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