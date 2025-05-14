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Tarihin en büyük silah anlaşması! Trump, Orta Doğu turuna 142 milyar dolarla başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarihin en büyük silah anlaşması! Trump, Orta Doğu turuna 142 milyar dolarla başladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’la tarihin en büyük silah anlaşmalarından birine imza attı. 142 milyar dolarlık savunma sanayii ürünü satışını kapsayan anlaşma, stratejik ortaklık belgesiyle resmileşti. Trump’ın Orta Doğu turunun ilk durağı olan Riyad’daki görüşmelerde, ekonomik işbirliğinden bölgesel krizlere birçok kritik konu ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan’a gitti. Trump’ı taşıyan uçak Melik Halid Havalimanı’na inerken ABD Başkanı’nı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı. 

Başkent Riyad’daki Yemame Sarayı’nda heyetler arası ve ikili görüşmenin ardından Trump ile Bin Selman, Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi’ni imzaladı. Söz konusu anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında; adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanların bulunduğu bildirildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın ABD’den 142 milyar dolarlık savunma sanayii ürünü alması için anlaşma yapıldığı belirtildi. Bu, tek seferde imzalanmış en büyük silah satış sözleşmesi olarak kayıtlara geçti. Trump, Suudi Arabistan’dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım için imza attı. Görüşmelerde, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen’deki Husilerin durumu, Gazze’de ateşkesin sağlanması, İsrail’le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi konuların ele alınması öngörülüyor.

Suudi Arabistan’dan sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek olan Trump’a, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hazine Bakanı Scott Bessent ve “Hükûmet Verimliliği Dairesi”ne başkanlık yapan ABD’li milyarder Elon Musk gibi isimler eşlik ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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