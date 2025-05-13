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Suriye hükümeti Trump'ın kararını değerlendirdi: Tarihi bir dönüm noktası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Suriye hükümeti Trump&#039;ın kararını değerlendirdi: Tarihi bir dönüm noktası
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Suriye Resmi Haber Ajansına (SANA) konuşan Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Esed rejiminin işlediği katliamlara karşı Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bu durumun yıllardır süren yıkıcı savaşın ardından istikrar, kendi kendine yeterlilik ve gerçek anlamda yeniden inşa sürecine girmeye hazırlanan Suriye halkı için umut verici bir gelişme ve tarihi dönüm noktası olduğunu belirten Şeybani, "Yıllardır ağır insani ve ekonomik bedeller ödeyen Suriye halkı, bu tür adımlarla hak ettiği geleceğe bir adım daha yaklaşacaktır" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN KARARI ULUSLARARASI TOPLUMU ETKİLEYECEK

Şeybani, Trump'ın açıklamalarının uluslararası toplumun da bölgeye yönelik yaklaşımını olumlu yönde değiştireceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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