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Trump Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra karar verdi!

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı
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Trump Suriye&#039;ye yönelik yaptırımları kaldırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra karar verdi!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin ardından aldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını açıkladı. 

Trump, kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin ardından aldığını söyledi.

Trump Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra karar verdi! - 1. Resim

RUBİO İLE ŞEYBANİ TÜRKİYE'DE GÖRÜŞECEK

Trump, Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu hafta Türkiye'de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Trump, bu görüşmenin ABD ile Suriye arasında yıllar sonra gerçekleşecek ilk üst düzey temas olduğunu kaydetti. Trump, yeni Suriye hükümetiyle ilişkilerin normalleştirilmesinin, ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için büyük bir şans olduğunu ifade ederek, "Suriye, bize çok özel bir şey göstermeli. Onlara büyüklük için bir şans veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ORTADOĞU'NUN ALTIN ÇAĞI"

Trump, Amazon, Oracle, Uber, Qualcomm gibi büyük ABD şirketlerinin Suudi Arabistan'a milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Trump, konuşmasında Suudi Arabistan'ın son yıllarda yaşadığı dönüşümü "tarihi" olarak nitelendirerek, "Bugün, Orta Doğu'nun altın çağında olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Trump, bölge ülkelerinin artık savaş yerine teknoloji, terör yerine ticaret ihraç ettiğini söyledi.

Trump, ayrıca ilk başkanlık döneminde İsrail'in ilişkilerini normalleştirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan ile imzaladığı İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) değinerek, Suudi Arabistan'ın yakın zamanda bu anlaşmayı imzalamasını umut ettiğini belirtti.

"NÜKLEER SİLAHA ASLA İZİN VERİLMEYECEK"

İran konusuna da değinen Trump, "İran liderliği zeytin dalımızı reddederse, petrol ihracatlarını tekrar sıfıra indirmekten çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmeyeceğini, bu konuda sert önlemlerin alınmaya devam edeceğini söyledi.

LÜBNAN VE SURİYE'YE DESTEK MESAJI

Trump, Lübnan'a yeni atanan ABD Büyükelçisine başarılar dileyerek ülkede barışçıl bir gelecek için iş birliği yapacaklarını belirtti. Suriye'de de yeni hükümetin ülkeyi istikrara kavuşturmasını umut ettiklerini söyleyen Trump, "Suriye halkı artık huzur ve kalkınmayı hak ediyor" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

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