Trump'tan İstanbul hamlesi: Ateşkes görüşmeleri için özel temsilciler geliyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla İstanbul'da yapılacak müzakerelere iki özel temsilcisini gönderiyor. Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Keith Kellogg, barış görüşmeleri için İstanbul'a doğru yola çıktı.

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da 15 Mayıs'ta gerçekleşecek ateşkes görüşmeleri için hazırlıklar hız kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Keith Kellogg'un İstanbul'a gönderileceği açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, Trump yönetimi Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde doğrudan gözlemci olarak yer alacak. Witkoff ve Kellogg'un görevi, müzakereleri yakından takip etmek ve Amerika'nın çıkarlarını koruma doğrultusunda müdahil olmak olacak.

CNN'e konuşan kaynaklar, Witkoff ve Kellogg'un müzakerelerde aktif bir rol oynamaktan ziyade, süreci gözlemlemeye odaklanacaklarını kaydettti. Ancak, gerektiği takdirde diplomatik temaslar kurarak barış sürecini hızlandıracak girişimlerde bulunmaları da olasılıklar arasında yer alıyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

TOPRAK MESELESİ MASADA!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde, sahadaki gerçeklerin açıkça ele alınacağını iletti. Ryabkov, özellikle sürdürülebilir çözüm önerileri ve toprak meselesi başta olmak üzere, müzakerelerin somut sonuçlara odaklanacağını ifade etti.

ZELENSKİY YALNIZCA PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin İstanbul'da yalnızca Putin ile doğrudan görüşme yapacağını açıkladı. Podolyak, "Daha düşük düzeyde yapılacak ikili görüşmelerin anlamı yok. Başkan Zelenskiy, Rusya'dan sadece Putin'le masaya oturacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ZİYARETİ PUTİN'E BAĞLI

CNN'e konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'daki müzakerelere katılımının doğrudan Vladimir Putin'in de görüşmelere katılmasına bağlı olduğunu söyledi. Yetkili, "Şu anda her şey çok dinamik. Perşembe günü ne olacağını kimse bilmiyor" yorumunu paylaştı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın İstanbul'daki müzakereler için oldukça umutlu olduğunu belirterek, "Başkan Trump, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve kalıcı bir barışın sağlanması adına bu süreci destekliyor. Witkoff ve Kellogg, Amerikan çıkarlarını koruma ve barış sürecine katkıda bulunma amacıyla orada olacaklar" dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise "Putin gerekli gördüğünde Rusya'yı kimin temsil edeceğini açıklayacak" ifadeleri yer aldı.

TRUMP: İSTALBUL'A GELEBİLİRİM

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da 15 Mayıs'taki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden "iyi şeyler çıkabileceğini" ve "Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünü" söylemişti. "Erdoğan da "ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik." dedi.