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Trump mesajı Türkiye üzerinden verdi, Suriye sinyali aldı! "Çekilen acılara yönelik önemli bir adım"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump mesajı Türkiye üzerinden verdi, Suriye sinyali aldı! &quot;Çekilen acılara yönelik önemli bir adım&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Ukrayna-Rusya görüşmeleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye konusunda bazı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Trump'ın ardından, Suriye de 'sinyali aldık' açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında gazetecilere verdiği brifingte 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Ukrayna-Rusya görüşmeleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi.

Trump mesajı Türkiye üzerinden verdi, Suriye sinyali aldı! "Çekilen acılara yönelik önemli bir adım" - 1. Resim

"ERDOĞAN İLE SURİYE KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya konusunda iyi bir ev sahibi olacak" dedi.

Ayrıca Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Trump mesajı Türkiye üzerinden verdi, Suriye sinyali aldı! "Çekilen acılara yönelik önemli bir adım" - 2. Resim

"CESARET VERİCİ BİR ADIM"

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın sözleri, "Suriye halkının çektiği acıları sona erdirmeye yönelik cesaret verici bir adım" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların devrik Beşar Esad rejimi için uygulandığı ancak bugün doğrudan Suriye halkını hedef aldığı ve toparlanma ile yeniden inşa sürecini engellediği vurgulandı.

Suriye halkının bu yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu adım, ülkede ve bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı destekleyecek, uluslararası işbirliğine açık yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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