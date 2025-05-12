Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK'nın feshi sonrası ilk mesaj: Örgütün tüm uzantılarını kapsadığını değerlendiriyoruz

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesinin ardından düzenlenen ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yaptığı konuşmada PKK'nın feshine yönelik "Terörsüz Türkiye' hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Bu kararı Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Külliye'deki toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan toplantı sonrası konuştu.

Alınan kararlara ilişkin konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye' hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Bu kararı Irak, Suriye ve Avrupa olmak üzere terörün tüm uzantıları olarak görüyoruz" sözlerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Şehitlerimizin ve Gazilerimizin buradan bir daha gururlu, onurlu, şerefli annelerine buradan bir kez daha sabrı cemil niyaz ediyorum. Biz topraklarına Anadolu diyen analar yurdu diyen, ana gibi yar olmadığına inanan bir milletin mensuplarıyız.

Hayat mücadelesinde her daim en güçlü dayanağımız en güvenilir sığınağımız olan muhterem annelerimizin haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyiz.

Biz, “yolumuzu kesecekler, ayağımıza çelme takacaklar, hedeflerimizle aramıza girecekler” diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz.

23 yıldır hayalleri hedeflere, hedefleri de gerçeğe dönüştüren bir iktidarız. Yaşanan onca acının ve sıkıntının ardından daha aydınlık bir geleceğin milletimizi beklediğine tüm kalbimizle inanıyoruz.

"TÜRKİYE'NİN KAPTAN KÖŞKÜ EMİN ELLERDE"

Küresel siyaset ve ekonominin fırtınalı döneminde Türkiye'nin kaptan köşkü liyakatli, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir, emin ve ehil ellerdedir. İnsanlık, bilinmezlik girdabına doğru hızla sürükleniyor. Türkiye, büyük küçük demeden herkesi etkileyen bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç sizleri asla tedirgin etmesin. Türkiye'nin pusulası aydınlık, müreffeh ufukları gösteriyor. Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Türkiye kriz çözme konusunda giderek daha fazla kabul görmektedir. Pakistan-Hindistan geriliminin ateşkesle sonuçlandırılmasından memnunuz.

Pakistanlı kardeşlerimizin sabırlı tutumlardan dolayı tebrik ediyorum. Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bizim bu tarz krizlerde duruşumuz bellidir. Biz, daima barışın, istikrarın, diplomasinin ve diyaloğun tarafındayız.

İTALYA ZİYARETİ

İtalya ile 10 belge imzaladık ve ikili ilişkilerimizi güçlendirme sözü verdik. Ticaret hacimimizi 40 milyar dolara yükseltme kararı aldık.

KKTC ZİYARETİ

Ziyaretimizde inşaatı 3 yıl içinde tamamlanan Cumhuriyet Yerleşkesinin açılışını gururla yaptık. TEKNOFEST 2025'e iştirak ettik. KKTC'ye sarsılmaz desteğimizi teyit ettik. Cumhurbaşkanlığı Binası'nın hayırlı olmasını temenni ediyorum.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ VE TÜRK DİPLOMASİSİ

Türkiye’nin gücü, itibarı ve kriz çözme kapasitesi giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu hakikate son günlerde bir kez daha tanıklık ettik. Biraz önce Zelenskiy ile görüştük. Değerli dostum Trump’ın sıcak çatışmaları diyalog ve diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz. Hamdolsun Türkiye, barış diplomasisinde küresel ölçekte yardımı, desteği, arabuluculuğu aranan bir ülke konumuna gelmiştir. Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya Mart 2022’de çok yaklaşmıştık. Tarafların itimadını kazanmış ülke olarak, görüşmelere katkıya hazır olduğumuzu, ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı dile getirdik. Son temaslardan sonra yeni bir fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz.

EKONOMİ VE İHRACATTA OLUMLU İVME

İhracatta son 12 aylık dönemde 265 milyar dolar ile rekor kırdık. Hayat pahalılığı ve fırsatçılıkla mücadelede en küçük bir taviz vermiyoruz.

PKK'NIN FESİH KARARI

Terörsüz Türkiye' hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık. Alınan kararının, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına olumlu buluyoruz. (PKK'nın fesih kararı) Açıklamayı, Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz. Terörün, şiddetin devreden çıkmasıyla, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere, her alanda yeni dönemin kapıları açılacaktır. Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı. Bugün açıklanan kararın en büyük kazananı şehit ve gazi yakınları, Diyarbakır anneleridir İstihbarat teşkilatımız, diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması için bundan sonraki süreci çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız. Sürecin bir önemli kazananı evlatlarını kaybeden, evinden olan Kürt kardeşlerimdir. Kökenlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiye'yiz ve biz birlikte güçlüyüz. Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe alacak, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer inşallah ebediyen sökülüp atılacaktır.

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