Bahçeli'den terörsüz Türkiye hediyesi! Kabine'ye Türk bayraklı çiçek gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın fesih kararını açıklamasının ardından düzenlenen ilk Kabine Toplantısı'na Türk bayraklı çiçek gönderdi. 102 gülden oluşan çiçeğin Türkiye'nin ikinci yüzyılına terörsüz girmesine vurgu yaptı.

Terörsüz Türkiye süreci MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başladığı yoluna, terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi ile devam ediyor.

PKK, bugün düzlediği feshi kongresine ilişkin kararlarını açıklayarak, silah bıraktığını duyurdu.

BAHÇELİ'DEN KABİNE'YE TERÖR TÜRKİYE HEDİYESİ

Devlet Bahçeli, PKK'nın fesih kararını açıklamasının ardından düzenlenen ilk Kabine Toplantısı'na Türk bayraklı çiçek gönderdi.

102 GÜLLÜ TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, Bahçeli'nin Kabine toplantısına gönderdiği Türk Bayraklı ay-yıldız motifli çiçeğin 102 gülden oluştuğunu ve Türkiye'nin ikinci yüzyılına terörsüz bir şekilde girmesine vurgu yaptığını aktardı.

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