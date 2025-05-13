Trump, Suudi Arabistan'dan gözdağı verdi: "En ölümcül silahlar bizde"

ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu turu kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da Yatırım Forumu'nda konuştu.

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından Yatırım Forumu'nda konuştu.

Ortadoğu liderlerini öven ve bölgeyle yapılan anlaşmalardan söz eden Trump, "Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed'in liderliğinde gerçekleşen dönüşüm gerçekten olağanüstü" dedi.

Trump'ın açıklamalarını satır başları şu şekilde:

"Suudi Arabistan Krallığı'na dönmek ve bu şekilde karşılanmak benim için büyük bir onur. ABD Suudi Arabistan ilişkileri bugün her zamankinden daha güçlü ve öyle kalacak.

ABD UZUN YILLAR YANLIŞ YOL İZLEDİ

ABD uzun yıllar yanlış yol izledi. Çalışmaya başladığımdan beri servet ABD'ye akıyor. Böyle bir şey tarihte yoktu. ABD'de enerji ve gıda fiyatları düştü ve yaklaşık yarım milyon istihdam oluşturduk.

Çin, ABD ile ticarette ve her alanda açılma kararı aldı.

GÖREVE GELİNCE ABD'YE PARA AKTI

ABD'ye para akışı sağlanıyor ve benzeri görülmemiş düzeyde istihdam oluşturuluyor.

Büyük Amerikan ve uluslararası şirketlerle milyarlarca dolarlık anlaşmalar yaptık. Bize yüksek gümrük vergisi uygulayan ülkelere biz de uygulamaya başladık. Kasım ayında muazzam bir zafer kazandık.

GECELERİ UYUYABİYOR MUSUN SELMAN?

Geceleri uyabiliyor musun Selman. Eminim ne yapacağını düşünüyordur.

ORTA DOĞU'DA KİMSE KİMSEYİ BOMBALAMASIN

En ölümcül silahlar bizde. Orta Doğu'da insanların birbirini bombalamasını istemiyoruz. Orta Doğu'daki en yok edici güç İran."