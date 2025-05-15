Trump'tan bir İstanbul açıklaması daha! ''Görüşmeler ilerlerse...''

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Katar'ı ziyaret etti. Trump, Doha'da düzenlediği basın toplantısında görüşmelerin ilerlemesi halinde Cuma günü İstanbul'a gelebileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Katar'ı ziyaret etti. Trump, Doha'da düzenlediği basın toplantısında İstanbul görüşmelerine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek Rusya- Ukrayna barış görüşmelerine katılmayacak olan Trump, görüşmelerin ilerlemesi halinde Cuma günü İstanbul'a gelebileceğini bildirdi. ABD Başkanı ''Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım" diye konuştu.

12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada kendisinin de İstanbul'daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, "(ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla (Esad Hasan Şeybani) bu hafta Türkiye'de görüşecek." şeklinde konuşmuştu.

Trump, "Basın bunu anlar mı bilemiyorum. Ama gerçekten ben bunu muazzam buluyorum. Gerçekten satın aldıkları çok büyük satın alımlar var. Etrafımızda 8 F15'le gelirken korktuk dediniz mi? Biz tam inmeden önce uzaklaştılar ve kimse böyle bir şey görmemişti. Biz inerken bir anda kaçıştılar. Muhteşemdi. Sesini de duyduk. 'Bu da ne' dedim. Bir anda bastılar. Harika bir gösteriydi. Göreceğiz neler olacak.'' ifadelerinde bulundu.

Orduyla ilgilenenler için, F-35 için bir geliştirme yaptıklarını vurgulayan ABD Başkanı, ''Aynı zamanda F-55 de üretiyoruz. F-55 iki motorlu olacak. Çünkü F-35'in tek motoru var. Tek motorlu uçakları sevmiyorum. Gerçekten bu adam dünyanın en iyisidir motorlar konusunda ama motorlardan biri bozulursa 2-3-4 olması daha iyisidir. Hesaplı olmuyor ama tabi motorlardan birisi ender olsa da bozulabilir. F-55 üreteceğiz, doğru fiyatı alabilirsek. F-35'in çok daha üzerinde bir performansı olacak. F-22 bence dünyanın en iyi uçağıdır ve F-22 Süper modeli çıkaracağız. F-22'nin modernize edilmiş hali olacak. Çin bunu kopyaladı. Bir baktım F-22'nin aynısı değil mi dedim. Bizim motorumuzu ve teknolojimizi kopyalayamayacaklar.'' açıklamalarında bulundu.